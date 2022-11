Hans Magnus Enzensberger wirkte auch in Nördlingen

Einer der bedeutendsten Literaten ist am 24. November gestorben. Die Schulzeit beendet er in Nördlingen. Mit einem anderen Nördlinger bringt er eine Buchreihe heraus.

Hans Magnus Enzensberger, einer der bedeutendsten Literaten und Intellektuellen Deutschlands und einer der kreativsten Geister des Landes, lebt nicht mehr. Am 24. November ist er in München verstorben. Enzensberger hatte am 11. November 1929 in Kaufbeuren das Licht der Welt erblickt. Nördlingen spielte später auch eine Rolle in seinem Leben.

Dort legte Enzensberger sein Abitur ab. Dazu war es gekommen, weil die Mutter mit ihren drei Kindern in der Endphase des Zweiten Weltkrieges aus Nürnberg in das vor Bombenangriffen sicherere Wassertrüdingen umsiedeln konnte. Von da aus war es nicht weit nach Nördlingen, wo sich eine weiterführende Schule befand. Der Vater, Postrat Andreas Enzensberger, blieb zurück in der Nürnberger Wohnung der Familie.

Enzensberger geht auf die Oberrealschule in Nördlingen

In Nürnberg war Hans Magnus am 9. Juli 1936 in der "Gemeinschaftsschule" in der "Feldmarschall Hindenburgstraße" eingeschult worden, anschließend war er in die "Oberschule am Laufer Schlagturm" übergetreten. In Nördlingen ging er seit dem Schuljahr 1945/46 in die Oberrealschule mit Gymnasium im Hallgebäude am Weinmarkt. Der "gut begabte" Schüler legte hier im Schuljahr 1948/49 sein Abitur ab. Sein Klassenlehrer war Dr. Ottenweller. In der Reifeprüfung hatte er in den meisten Fächern sehr gut abgeschnitten, er war ein begabter Schüler.

Später sollte es zu einer weiteren Berührung mit Nördlingen kommen. Hans Magnus Enzensberger brachte zusammen mit Franz Greno in Nördlingen seit 1985 "Die Andere Bibliothek" heraus. Enzensberger zeichnete für das anspruchsvolle Programm dieser bibliophilen Buchreihe verantwortlich, Greno für deren künstlerische Ausgestaltung, für den Druck und für die Verlagstätigkeit. Bis 1996 wurden die Bücher im traditionellen Bleisatz gedruckt, dann wurde auf Offset umgestellt. Als 1989 die Reihe an den Eichbornverlag überging, blieb Greno – und dies bis in das Jahr 2007 – der "Buchkünstler".

"Haus des Buches" in der Turmgasse

Enzensberger hat Greno immer wieder in seinem Haus Turmgasse 1 besucht, das mit guten Gründen als ein "Haus des Buches" bezeichnet werden kann, wie ein Blick in die Geschichte dieses schönen Anwesens zeigt. Hier betrieb nämlich einst Georg Gottfried Mundbach seine Buchdruckerei und Buchhandlung, die er 1763 an den damals nach Nördlingen gekommenen Carl Gottlob Beck verkaufte. Beck betrieb dort 15 Jahre lang sein Geschäft, um es dann 1778 in seine neuen Geschäftsräume in der Bergerstraße zu verlegen. Mit dem Erwerb des Hauses Turmgasse 1 durch die Familie Greno kehrte erneut das "Buch" in dieses Haus ein. Enzensberger, Greno und "Die andere Bibliothek" bleiben nicht allein deswegen für immer ein Teil der Geschichte Nördlingens.

