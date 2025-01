Hans-Schäufelin-Grundschule spendet für Glühwürmchen In der Vorweihnachtszeit sammelten die Schülerinnen und Schüler der Hans-Schäufelin-Grundschule Nördlingen Taschengeld für den Verein Glühwürmchen. Mit dieser Aktion soll auch an die Kinder gedacht werden, die schwer krank sind und denen es nicht gut geht. Heuer konnten 300 Euro übergeben werden. Mit diesem Geld schaffte der Verein, der ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern arbeitet, unter anderem Avatare an. Dadurch können nun kranke Kinder, die lange im Krankenhaus bleiben müssen, am Unterricht teilnehmen und haben so weiterhin Kontakt zu ihren Schulfreunden. Schulleiterin Johanna Eberhardt und Stellvertreterin Birgit Langseder überreichten das Geld im Rahmen der Klassensprecherversammlung an die Vorsitzende des Vereins Glühwürmchen, Frau Rosemarie Schweyer

