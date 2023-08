200 Radler gehen mit Ministerpräsident Söder auf die "Tour de Ries"

Plus Rund 200 Radlerinnen und Radler fahren mit Markus Söder von Nördlingen nach Harburg. Eine Wahlkampf-Show, aber auch Gelegenheit, um über Radwege zu sprechen.

Ob mit Söders Wahlkampf-Radtour durch das Ries auch ein Scheinwerferlicht auf die Radwege im Landkreis Donau-Ries fällt, ist nicht unbedingt gesagt. Vielleicht auf dem gewählten Abschnitt zwischen Nördlingen und Harburg, der oftmals entlang der Bundesstraße führt. Breit, dafür nicht durchgängig, durch kurzzeitige Straßensperren abgeschirmt von der Polizei, um die rund 200 Radlerinnen und Radler sicher ans Ziel zur Burgschenke auf der Harburg zu bringen. Ganz sicher aber fällt mit dem Auftakt der "Radl-Tour zum Radi-Essen" mit Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder ein weiteres Schlaglicht auf den Land- und Bezirkstagswahlkampf der CSU.

Zur Show gehört das Social-Media-Team, das Safety-Car mit eigens designtem Werbeaufdruck für Söders Radl-Tour, Radl-Shirts und CSU-blaue Jutebeutel. Dazu die Verlosung von weiß blauen Fahrradhelmen und einer Infrastruktur auf dem Nördlinger Marktplatz, die der eines Radrennens nachempfunden ist.