Harry G hat den Zeitgeist im satirischen Visier

Harry G nimmt im Nördlinger Klösterle in einem humoristischen Rundumschlag den Zeitgeist und all seine irrwitzigen Ausprägungen ins Visier.

Plus Der bayerische Comedian Harry G grantelt als „Hoamboy“ in Nördlingen. Dabei hadert er mit Wellness-Resorts und Waldorf-Müttern.

Dass ein Stau im Straßenverkehr nicht nur Zeit frisst, sondern auch gehörig auf die Nerven gehen kann, hat wohl jeder Autofahrer schon erlebt. So wie Harry G, der für die Fahrt von München nach Nördlingen zweieinhalb Stunden brauchte, nur „weil so ein Camping-Arschloch aus Bielefeld seine E-Bikes auf der Autobahn verloren hat“. Der Comedian gastierte am Freitag in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen und präsentierte den rund 600 Besuchern sein aktuelles Programm „Hoamboy“.

