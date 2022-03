Hat ein Makler eine Unterschrift gefälscht? Prozess wird eingestellt

Plus 15.000 Euro Provision stehen ihm für einen Hausverkauf zu, meint ein Makler. Doch der Hausbesitzer sagt: Das Dokument hat er nie unterschrieben.

10.000 Euro mehr hätte wohl jeder gerne auf dem Konto. Um diese Summe dreht sich ein Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht: Denn ein Rieser Immobilienmakler sagt, dass ihm diese Summe zusteht. Doch die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dafür eine Unterschrift gefälscht zu haben.