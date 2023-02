Hausärzte konfrontieren Politiker mit ihren Problemen

Plus Zahlreiche Menschen suchen im Ries einen Hausarzt. Die Praxen könnten mehr Patientinnen und Patienten versorgen, wenn manche Dinge anders geregelt wären.

Wenn der Computer streikt und nichts mehr geht, kann das einem den letzten Nerv rauben. Im besten Fall ist solch ein IT-Problem aber eine Ausnahmesituation, die nicht allzu oft auftritt. Bei den Hausärzten im Ries sieht das anders aus. Dr. Bettina Kehrle aus Wallerstein beispielsweise berichtet, dass ihr Kartenlesegerät nach jedem Update nicht mehr funktioniere und damit praktisch die Praxis lahmlege. Sebastian Völkl sagt sogar: "Mit einer funktionierenden IT könnten wir mehr Patienten versorgen." Das ist gerade in diesen Wochen besonders problematisch.