Hausarztpraxis Frank in Nördlingen an neuer Stelle

Der Allgemeinmediziner ist mit seinem Team umgezogen. Zwei Medizinerinnen verstärken die Praxis.

Die Praxis für Allgemeinmedizin Dr. Frank in Nördlingen ist umgezogen. Ab Montag, 4. März, ist sie im neuen Ärztehaus in der Augsburger Straße zu finden. Dort gibt es laut einer Pressemitteilung einen Aufzug, ausreichend Parkplätze und eine gute Anbindung an den ÖPNV.

Das ärztliche Team wird seit Januar 2024 von der Weiterbildungsassistentin Tamara Dejanovic verstärkt. Sie bringt wertvolle Erfahrungen aus dem Krankenhaus Oettingen und einer anderen Hausarztpraxis mit und befindet sich im letzten Jahr ihrer Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ein weiterer Neuzugang ab März 2024 ist Doctor medic Lavinia Szakacs, Fachärztin für Innere Medizin. Mit umfassenden Erfahrungen aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Stiftungskrankenhaus Nördlingen erweitert sie das ärztliche Spektrum der Praxis. Dr. Silvia Hubel befindet sich in dieser Phase noch in Elternzeit und wird die Praxis zu einem anderen Zeitpunkt ergänzen.

Telefonnummer und Email von Hausarzt Frank in Nördlingen bleiben

Allgemeinmediziner Dr. Georg Frank wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir freuen uns auf die bevorstehenden Veränderungen. Wie bisher konzentrieren wir uns auf unsere originäre Aufgabe, und zwar die allgemeinmedizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten in Nördlingen und Umgebung. Gleichzeitig freuen wir uns, durch die verbesserten Räumlichkeiten und bessere technische Lösungen die Arbeitsbedingungen unserer medizinischen Fachangestellten weiter optimieren zu können. Ebenso bietet die neue Praxis mehr Platz und Möglichkeiten für Aus – und Weiterbildung, auch im ärztlichen Sektor.“ Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten, bis auf die Adresse, bleiben erhalten. (AZ)