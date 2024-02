Hausmüll vor der Apotheke in der Polizeigasse abgelegt

In der Nacht auf den 1. Februar wird in der Polizeigasse illegal Müll entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen dem 31. Januar um 17.30 Uhr und dem 1. Februar um 6 Uhr hat eine bislang unbekannte Person ihren Hausmüll illegal in Nördlingen entsorgt. Wie die Polizei berichtet, wurde dieser von einer bislang unbekannten Person vor der Apotheke in der Polizeigasse abgelegt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)