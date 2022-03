Hausverbot und Strafanzeige nach versuchtem Ladendiebstahl

Eine Jugendliche wurde am Mittwochnachmittag in Nördlingen wegen versuchten Ladendiebstahls aufgehalten. Die Ware hatte einen Gesamtwert von ungefähr 20 Euro.

In der Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr eine 14-Jährige dabei beobachtet worden, wie sie Kosmetikartikel in ihre Tasche steckte. Zuvor hatte sie laut Polizei die Etiketten von den Artikeln gekratzt.

Versuchter Diebstahl: 14-Jährige bekommt Hausverbot in Nördlingen

Daraufhin wurden Beamte der Inspektion Nördlingen hinzugezogen, nachdem die Jugendliche die Drogerie verlassen hatte, ohne für die Ware zu zahlen. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung Ware im Wert von 20 Euro. Die 14-Jährige erhält neben einem Hausverbot auch eine Strafanzeige. (AZ)