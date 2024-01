Nördlingen

10:44 Uhr

Hauswand am Rübenmarkt mit Filzstift beschmiert

Nach Schmierereien an einer Hauswand in Nördlingen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem Filzstift mehrere Sprüche an eine Hauswand in Nördlingen geschmiert. An der Fassade am Rübenmarkt entstand deshalb laut Polizei ein Schaden von rund 150 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

