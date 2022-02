Nördlingen

vor 19 Min.

Heiraten am Schnapszahldatum: So viele Paare trauen sich heute im Ries

Heiratstermine an Schnapszahltagen sind normalerweise beliebt. Wie sieht es im Ries aus?

Plus Mit dem 22.2.22 steht erstmals seit 2011 wieder ein ganz besonderes Schnapszahldatum im Kalender. Was die Statistik zu Ehen sagt, die heute geschlossen werden.

Am Dienstag läuten im Ries wieder die Hochzeitsglocken. In der Regel wäre das verwunderlich, sind die beliebteren Tage für Eheschließungen doch Freitage und Samstage. An diesem Dienstag kommt es aber zu einem Kuriosum, das normalerweise nur einmal pro Jahrzehnt auftritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

