Herzenssache: Schwer kranke Menschen begleiten

Es gibt Ehrenämter, für die diese Wortschöpfung ganz besonders geeignet scheint: "Ehrenamt" Hospizbegleiter beziehungsweise Hospizbegleiterin. Dieses "Amt" bedeutet, Schwerstkranke sowie ihre Angehörigen und Zugehörigen praktisch zu unterstützen und zu entlasten. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist eine kommunikative Fähigkeit, einfühlsame Gespräche zu führen aber auch aufmerksam zuzuhören. Es geht darum, da zu sein und eine belastende Situation gemeinsam auszuhalten. Das erfordert auch, sich persönlich zu reflektieren und sich mit den eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen sowie mit den persönlichen Ressourcen und Grenzen auseinanderzusetzen.

Intensiv mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigt

Trotz Corona haben sich im vergangenen Jahr acht an der Hospizarbeit interessierte Frauen und ein Mann an diese so wichtige Aufgabe gewagt. Von April bis Oktober 2021 haben sie sich intensiv mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beschäftigt. Bei dem Kurs unter der Leitung von Margit Wiedenmann wurden wichtige Inhalte vermittelt: theoretisches und praktisches Wissen über die Hospiz- und Palliativversorgung, Demenz, spirituelle Aspekte und Trauerbegleitung.

Ziel der gesamten Ausbildung zur Hospizbegleitung mit 90 Stunden Theorie und 20 Stunden Praktikum ist es, gut vorbereitet zu sein und mit innerem Engagement Sterbenden und ihren Angehörigen in der schweren Zeit des Abschieds einfühlsam zur Seite zu stehen. Die neuen Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen sind im gesamten Landkreis unterschiedlich im Einsatz: in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder bei Betroffenen zu Hause.

Der diesjährige Kurs wurde vor allem dadurch erschwert, dass Corona ein persönliches Zusammenkommen anfangs verhindert hat und deshalb die ersten Kurseinheiten online stattfanden. Umso erfreulicher ist es, dass die engagierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen langen Atem bewiesen und den Kurs im Oktober erfolgreich beendet haben.

Der Vorstandschaft und die Koordinatorinnen der Hospizgruppe freuten sich über das Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten und beglückwünschten die erfolgreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Im Namen des Vorstandes der Hospizgruppe Donau-Ries überreichte Bernhard Spitzer bei einem gemeinsamen Essen ihnen ihre Zertifikate. Er bedankte sich herzlich bei allen für die Bereitschaft, Menschen in ihrer letzten Lebenszeit zu unterstützen und zu begleiten.

Neuer Kurs ab März 2022

Alle, die sich eine solche Aufgabe zutrauen und sich mit dieser Arbeit auch selbst etwas Gutes tun wollen, können sich jetzt für den nächsten Kurs anmelden. Dieser beginnt im März 2022. Interessierte können sich telefonisch melden und einen Termin zum Aufnahmegespräch vereinbaren unter Telefon 0906/700-1641 oder im Netz unter kontakt@hospizgruppe-donau-ries.de. Näheres vorab: www.hospizgruppe-donau-ries.de (AZ)