Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Nördlingen: Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!

Nördlingen

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!
Von Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Foto der Abschlussfeier von links nach rechts: Frau Branca Oprea, Frau Natalja Weinberg, Frau Samoneh Ramazani, Herr Lukas Böllmann, Frau Waltraud Dollmann, Frau Daniela Buser
    Auf dem Foto der Abschlussfeier von links nach rechts: Frau Branca Oprea, Frau Natalja Weinberg, Frau Samoneh Ramazani, Herr Lukas Böllmann, Frau Waltraud Dollmann, Frau Daniela Buser Foto: Martin Böllmann

    Die Einrichtungsleitung des Pflegezentrums Bürgerheim, Waltraud Dollmann, gratulierte zusammen mit der Pflegedienstleitung und den Praxisanleitern den beiden Auszubildenden des Bürgerheims ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung. Mit viel Engagement, Ausdauer und Herzblut haben Samoneh Ramazani und Lukas Böllmann ihre Ausbildung gemeistert. Nun beginnt ein neuer Abschnitt. Alle Mitarbeiter im Bürgerheim freuen sich sehr, dass beide weiterhin im Hause tätig bleiben und das Pflegeteam verstärken. Lukas Böllmann wird als Fachkraft tätig sein und Samoneh Ramazani beginnt im Anschluss an die bestandene Fachhelferausbildung die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. Waltraud Dollmann wünscht für den Start in die berufliche Zukunft alles Gute, viel Freude an der Arbeit und weiterhin so viel Herz für die Pflege!

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden