Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!

Die Einrichtungsleitung des Pflegezentrums Bürgerheim, Waltraud Dollmann, gratulierte zusammen mit der Pflegedienstleitung und den Praxisanleitern den beiden Auszubildenden des Bürgerheims ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung. Mit viel Engagement, Ausdauer und Herzblut haben Samoneh Ramazani und Lukas Böllmann ihre Ausbildung gemeistert. Nun beginnt ein neuer Abschnitt. Alle Mitarbeiter im Bürgerheim freuen sich sehr, dass beide weiterhin im Hause tätig bleiben und das Pflegeteam verstärken. Lukas Böllmann wird als Fachkraft tätig sein und Samoneh Ramazani beginnt im Anschluss an die bestandene Fachhelferausbildung die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. Waltraud Dollmann wünscht für den Start in die berufliche Zukunft alles Gute, viel Freude an der Arbeit und weiterhin so viel Herz für die Pflege!

