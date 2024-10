Kundgebung fordert mehr Einsatz für Reaktivierung der Hesselbergbahn

Die Befürworter einer Reaktivierung des südlichen Teils der Hesselbergbahn melden sich wieder verstärkt zu Wort. Am vergangenen Wochenende fand in Nördlingen eine Kundgebung mit Mandatsträgern aus der Region statt, die von der Initiative „Mission Bahnstation“ organisiert wurde und mehr Anstrengungen der politischen Verantwortlichen forderte. Rund 40 Interessierte kamen in die Fußgängerzone, um zuzuhören. Die Redner nannten mehrfach als Vorbild die Kommunalpolitiker im benachbarten Mittelfranken, die sich im Gegensatz zu denen im Landkreis Donau-Ries parteiübergreifend für eine Wiederinbetriebnahme der Zugverbindung bis ins Ries starkmachen würden. Adressiert war der Appell vor allem an den Donau-Rieser Kreistag und die Kommunen an der Strecke, sich mehr als bisher für das Anliegen zu engagieren.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hesselbergbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reaktivierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis