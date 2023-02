Nördlingen

Hier finden Senioren in Nördlingen Hilfe bei Problemen mit dem Smartphone

Plus Wie funktioniert WhatsApp, wie mache ich ein Bild, wie schaue ich per Handy nach einer Zugverbindung? Solche Fragen werden bei den "Digitallotsen" beantwortet.

Von Martina Bachmann

Ach, immer dieses Smartphone: Ständig gibt es neue Updates, neue Apps, neue Funktionen. Und nicht einmal eine Betriebsanleitung wird für dieses Ding mitgeliefert. Doch wen soll man fragen, wenn wieder einmal gar nichts so funktioniert, wie es soll? Schließlich will man den Kindern, den Enkeln oder den Bekannten nicht immer auf die Nerven gehen. Die Antwort gibt es in Nördlingen in der Stadtbibliothek. Denn deren Mitarbeiter bringen diejenigen, die nach Antworten suchen, mit den Digitallotsen zusammen.

