Nördlingen

Hier können sich Besucher 100 Skizzenbücher von Künstlern ansehen

Plus Die Ausstellung "Intimus. Artist Sketchbook" gibt seltene Einblicke in Skizzenbücher von Künstlern. Doch Interessierte müssen sich beeilen.

Von Peter Urban

Es sind schon ganz besondere Einblicke, welche die Ausstellung von Peter Anders in den ehemaligen Räumen der Parfümerie Finck in der Löpsinger Straße gewährt: Skizzenbücher und ähnliche Vorentwürfe, die sieben verschiedene Künstler für dieses lange Wochenende zur Verfügung gestellt haben. Entgegen kam dem Initiator und Kurator Peter Anders, dass die noch vorhandene Inneneinrichtung der Parfümerie eine ideale Plattform für deren Präsentation bietet.

In Glasregalen und Vitrinen erlauben sie einen visuellen Zugang in die Gedankenwelt und in eben jene Bücher, die dem kunstinteressierten Publikum sonst verschlossen bleiben. Eine Gruppe von sieben Künstlerinnen und Künstlern legt in der Ausstellung wohl über einhundert Skizzenbücher auf. Es wird je eine Doppelseite gezeigt, nach dem zweiten Tag wird umgeblättert, sodass letztlich über 200 Entwürfe gesehen werden können. Beileibe nicht nur zweidimensional, auch Skizzen in Ton, elektronisch oder auf Metallplatten machen die Sicht auf die Intentionen der Künstler frei, die Arbeiten umfassen einen Zeitraum von den frühen 1980er-Jahren bis zu heutigen Produktionen.

