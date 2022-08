Nördlingen

Fünf Press-Haie sollen in Nördlingen den Müll schlucken

Der Press-Hai vor dem Nördlinger Tanzhaus am Marktplatz.

Plus Die Stadt Nördlingen stellt hochmoderne Mülleimer mit großem Fassungsvermögen in der Innenstadt auf. Die sind nicht gerade günstig.

Von Verena Mörzl

Haie! Mitten im Sommer in der Nördlinger Innenstadt, fünf an der Zahl. Die Gattung lautet "Press-Hai", eine vermeintlich faule Art noch dazu. Denn das Ding bewegt sich nicht von der Stelle, wartet darauf, gefüttert zu werden. So könnte man meinen. Doch die Stadt Nördlingen, die für die Press-Haie verantwortlich ist, verspricht einer Mitteilung zufolge gar Großartiges. Nur sieht man das nicht. Oder etwa doch?

