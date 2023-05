Prozess in Nördlingen

vor 17 Min.

Hilfe bei Wohnungssuche in München angeboten und dann das Opfer ausgeraubt

Ihren Bekannten, der auf Wohnungssuche in München war, wollten drei Männer abzocken. Einer von ihnen stand jetzt in Nördlingen vor Gericht.

Plus Ein Trio wollte einen Bekannten abzocken. Jetzt wurde einer deswegen in Nördlingen verurteilt. Warum er ein Geständnis ablegte, obwohl er das gar nicht wollte.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Drei Männer hatten einen Plan geschmiedet: Sie lockten im Mitte März 2018 einen Bekannten von München nach Nördlingen, um ihn zu bestehlen. Ihr Bekannter suchte eine Wohnung in München. In Nördlingen, sagten die Diebe, soll es jemanden geben, der ihm gegen eine Gebühr von 2660 Euro eine Wohnung in der Landeshauptstadt vermitteln könne. Doch es handelte sich um eine Falle.

Als der Geschädigte mit dem Auto und einem der Täter in Nördlingen ankam, wurde er in eine Wohnung Am Hohen Weg geführt, die gerade saniert wurde. Einer der Mittäter verwickelte das Opfer in der Wohnung in ein Gespräch über Drogengeschäfte und lenkte ihn ab, während die anderen beiden nach draußen gingen, die Fahrertür des abgesperrten Autos des Geschädigten aufbrachen und dessen Jacke mit 2660 Euro entwendeten. Als das Opfer sich zu seinem Auto begab und den Diebstahl feststellte, stellte er einen der Täter zur Rede, woraufhin ihn dieser am Kopf packte, nach unten drückte und ihm ein Büschel Haare entriss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen