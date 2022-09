Hinab in Nördlingens Unterwelt: So wird am Egerkanalgewölbe gearbeitet

Von Jan-Luc Treumann - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Um das Egerkanalgewölbe zu sanieren, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Doch auch jetzt ist es im Untergrund nicht einfacher. Einblicke in eine ungewöhnliche Baustelle.

Stehen kann man in Nördlingens Unterwelt nicht. Jedenfalls nicht, wer größer ist als 1,40 Meter und sich in das Gewölbe des Egerkanals herunterwagt. Eine Trittleiter geht es im Innenhof des Bürgerheims herunter, rund ein halbes Dutzend Stufen, das Stadtmuseum verschwindet aus dem Sichtfeld, und es geht in den Untergrund, ein leichter Modergeruch liegt in der Luft. Wolfgang Wiedemann vom Tiefbauamt zeigte unserer Redaktion die aktuell ungewöhnlichste Baustelle der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .