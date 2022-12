Hinweisschild am Berger Tor in Nördlingen gestohlen

Am Montagvormittag wird festgestellt, dass ein Hinweisschild am Berger Tor gestohlen wurde. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Berger Tor in Nördlingen ein Hinweisschild gestohlen. Das wurde laut Polizeibericht am Montagvormittag festgestellt. Das Schild beschreibt das Berger Tor und war neben dem Fußweg am Tor angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben