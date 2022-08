Historische Lok fährt vom neuen Bahnsteig in Nördlingen ab

Trotz Großbaustelle kann ein Zug vom neuen Bahnsteig in Nördlingen abfahren. So geht es mit den Arbeiten weiter.

Der Nördlinger Bahnhof ist noch immer eine Großbaustelle. Trotzdem wurde im kleinen Rahmen am Sonntag eine erste Neuheit gefeiert. Der erste planmäßige Zug verkehrte vom neu erstellten Bahnsteig im Bahnhof Nördlingen: Ein Dampfzug des Bayerischen Eisenbahnmuseums, gut mit Reiselustigen besetzt.

Historische Lok fährt in Nördlingen

Der Zug machte sich von Gleis 7 pünktlich um 10.20 Uhr auf den Weg nach Gunzenhausen. Inmitten des Baustellentrubels, der ansonsten derzeit am Nördlinger Bahnhof herrscht, war es den Verantwortlichen der BayernBahn gelungen, die weitgehende Sperrung des Bahnhofs zu durchbrechen. Das teilt die BayernBahn am Montag mit. Derzeit werde das alte, aber gut erhaltene Dach zwischen Gleis 5 und 7 demontiert und zunächst eingelagert. Dann sollen der Abriss des alten Bahnsteigs mitsamt der alten Unterführung und der Wiederaufbau der Gleise 4 und 5 erfolgen. Nach Mitteilung der DB Netz sollen alle Modernisierungsarbeiten bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Die neuen Bahnsteige sind erheblich kürzer als die alten Anlagen, weswegen das Verkehren längerer Reisezüge mit Halt in Nördlingen künftig deutlich schwieriger abzuwickeln sein wird. Auch der neue Aufzug wird erst Ende 2022 zur Verfügung stehen.

Reisende vor der Fahrt nach Gunzenhausen am neuen Bahnsteig in Nördlingen. Foto: Andreas Braun

Die Baustelle Nördlingen soll nach aktuellem Stand nach wie vor dieses Jahr fertiggestellt werden (viertes Quartal 2022). Bis zum 10. August ist die Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen komplett gesperrt, der Schienenersatzverkehr ist bekanntlich eingerichtet. (AZ)