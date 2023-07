Historischer Kamm und Traktoren: Der neue Band der Rieser Kulturtage

Welche Themen werden dieses Jahr behandelt? Im Rahmen der Rieser Kulturtage wird alle zwei Jahre ein Dokumentationsband herausgegeben. Die Themen sind vielfältig.

Seit 1976 ist es Tradition, dass für die im zweijährigen Turnus durchgeführten Rieser Kulturtage ein Dokumentationsband herausgegeben wird. Hierbei haben die Referentinnen und Referenten der Veranstaltungen die Möglichkeit, in einem Aufsatz ihr Thema noch einmal darzustellen. Neben namhaften Doktoren und Professoren an Universitäten kommen hier auch lokale Heimatforscher mit wertvollen Beiträgen zu Wort.

Der diesjährige Band umfasst den Zeitraum 2021 und 2022. Schon fast vergessen erscheint die Zeit der Corona-Pandemie, die im Jahr 2020 die bereits vollständig geplante vierwöchige Veranstaltungsreihe komplett ausfallen ließ und ein Jahr später nur komprimierte Online-Vorträge möglich machte. Erst 2022 waren dann wieder einigermaßen normale Rieser Kulturtage möglich.

Im Jahr 2021 und 2023 erfolgte die Verleihung des Rieser Kulturpreises. Auf all diese Veranstaltungen wird in dem 624 Seiten umfassenden Band 23 zurückgeblickt. Die Themenpalette der Aufsätze reicht von Geologie und Natur, über Archäologie, Geschichte, Kirchengeschichte und Literatur bis zu Kunst. Eine klassische geologische Exkursionsfahrt wird hier ebenso beschrieben, wie die Geschichte der geologischen Kartierungen des Rieses und die 50-jährige Erfolgsgeschichte des Rieser Naturschutzes. Das Titelbild des Bandes ziert ein Foto der Schmähinger Kirchberghöhle, an der im Jahr 2022 eine Forschungsgrabung der Universität Erlangen erfolgte.

Die Fragestellung beschäftigt sich mit der Existenz von Hinterlassenschaften der Menschen, die in der Übergangszeit des Neandertalers zum Jetzt-Menschen dort gelebt haben. Weitere archäologische Beiträge behandeln die Höhensiedlungen der Bronzezeit, neue Forschungen zum Ipf, die Ausgrabungen in Fessenheim und Ederheim, sowie die sensationellen Funde vom alemannischen Reihengräberfeld in Deiningen, die unter dem Titel "Liebespaar ausgegraben" oder "Hipster Kamm entdeckt" sogar internationale Schlagzeilen gemacht haben. Die Reihe der Aufsätze beschäftigt sich zudem mit den Ungarneinfällen im 10. Jahrhundert, mit Wölbäckern in Schwörsheim, dem Deutschordenskomtur auf der Kapfenburg und den Rieser Mühlen.

Auch jüngere Geschichte wird beleuchtet, wie Schmähingens Eingemeindung

Die jüngste Geschichte wird mit dem Heroldinger Lanz-Bulldog, dem Beispiel einer heimatvertriebenen Familie und der Eingemeindung von Schmähingen beleuchtet. Mit der Literaturgeschichte befasst sich ein Beitrag über Reiseberichte des 18. Jahrhunderts und ein Aufsatz über den Journalisten Wilhelm Ludwig Wekherlin. Den Abschluss bilden Berichte über die Ausstellung "Rieser. Heimat. Charakter" und die Veranstaltung "3-Klang – Universen voller Licht", die gleichzeitig auch die Rückseite des Buchumschlages bildet. Am Schluss des Buches wird mit Nachrufen an Verstorbene gedacht. Der Band ist ab sofort für 25 Euro im Buchhandel erhältlich.

