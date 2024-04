Historisches Zeugnis: Die ersten Filmaufnahmen aus Nördlingen

Plus Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler referiert über VAN und Knabenkapelle. Beide Nördlinger Institutionen werden heuer 100 Jahre alt.

Von „Sommerhalle“ konnte keine Rede sein beim Vortrag von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler zum 100. Doppelgeburtstag von Knabenkapelle und VAN im Rahmen der Rieser Kulturtage. Trotz angekündigter „Heizung“ war es im gut gefüllten Ochsenzwinger kalt, trotz des Wetters hatten sich aber viele Interessierte eingefunden. Und sie bekamen einen im besten Sinne „wohltemperierten“ Vortrag des Stadtarchivars geboten, der, wie Oberbürgermeister David Wittner in seiner Begrüßung betonte, auch gerne zweimal erlebbar sei.

Denn beim Neujahrsempfang der Stadt hatte der Archivar über das gleiche Thema referiert. „Die Knabenkapelle und der Verein Alt-Nördlingen sind aus dem städtischen Kulturleben nicht mehr wegzudenken“, begann Moosdiele-Hitzler, „Vor 100 Jahren wurden beide gegründet, um die Stadtgeschichte anschaulich und erlebbar zu machen. Heute, vier Generationen später, sind sie selbst zu einem Teil der Stadtgeschichte geworden.“ Doch warum wurden beide Institutionen beinahe gleichzeitig ins Leben gerufen? Was war denn vor 100 Jahren?