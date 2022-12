Nördlingen

vor 31 Min.

Hochbetrieb in der Notaufnahme nach Blitzeis im Ries

Räumfahrzeuge waren schon früh am Morgen in Nördlingen unterwegs.

Plus Am Montagmorgen regnet es im Ries auf den eiskalten Boden. Sofort ist es spiegelglatt, es gibt zahlreiche Unfälle. Die Räumfahrzeuge müssen teils rückwärts fahren.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Spiegelglatt war es am Montagmorgen auf vielen Straßen im Ries. Für viele Menschen hatte das nicht nur unangenehme, sondern sogar schmerzhafte Folgen. Denn in der Notaufnahme des Nördlinger Stiftungskrankenhauses mussten bereits bis zur Mittagszeit so viele Patientinnen und Patienten behandelt werden, wie sonst an einem ganzen Tag. Dr. Ulf Kunze, leitender Arzt in der Notaufnahme, sagte in einem kurzen Gespräch mit unserer Redaktion: "Es ist die Hölle los."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen