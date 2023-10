Nördlingen

Höhere Kita-Gebühren in Nördlingen: Deshalb wurde die Entscheidung vertagt

Plus Gleich zwei Fraktionen haben Vorschläge, wie die Erhöhung für die Eltern abgefedert werden kann. Warum die Stadt Nördlingen anders rechnet als die CSU.

Von Martina Bachmann

Es sei doch etwas ungewöhnlich, dass es gleich zwei Anträge in Sachen Kita-Gebühren gebe, meinte Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates. Denn schließlich sei der empfehlende Beschluss an die Vollsitzung einstimmig gewesen. Was der OB damit meinte: Im Haupt- und Finanzausschuss hatten noch alle Fraktionen für die Erhöhung der Kita-Gebühren in Nördlingen gestimmt. Dann aber plädierten die Christsozialen für einen anderen Weg - ein weiterer Vorschlag kommt jetzt von der SPD.

Und darum geht es: In Nördlingen sollen zum September 2024 die Gebühren für Krippen, Kindergärten und Horte erhöht werden. Nach Lesart der Stadtverwaltung geht es um ein Plus von rund 25 Prozent, das angesichts gestiegener Energie- und Personalkosten auch dringend notwendig sei. Nun ist es aber so, dass die Stadt dabei nicht den Beitrag berücksichtigt, den die Eltern tatsächlich zahlen. Denn für jedes Kindergartenkind gibt der Freistaat 100 Euro Zuschuss im Monat. Was wiederum folgendes bedeutet: Mütter und Väter müssten eigentlich für eine fünf- bis sechsstündige Betreuung am Tag in einer Regeleinrichtung pro Kind jeden Monat 140 Euro bezahlen. Weil dann aber gleich der Zuschuss abgezogen wird, bleiben am Ende nur noch 40 Euro, die tatsächlich überwiesen werden müssen. Greift die Erhöhung zum September 2024 wie jetzt geplant, werden 75 Euro fällig. Was direkten Mehrkosten für die Eltern in Höhe von 88 Prozent entspricht.

