Höhere Mehrwertsteuer? Die Wirte im Ries sorgen sich

Plus Aktuell gilt auf Speisen ein Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, zum 1. Januar soll er auf 19 Prozent steigen. Ein Restaurantbesuch wird dann deutlich teurer.

Die Rieser Gastronomen sind in ernster Sorge wegen der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer. Zum 1. Juli 2020 wurde die Steuer zur Unterstützung der Wirte auf sieben Prozent bei Speisen gesenkt, die Maßnahme war Teil der staatlichen Corona-Unterstützung. Das Umsatzsteuergesetz sieht aktuell vor, dass ab 1. Januar 2024 wieder der Steuersatz von 19 Prozent greift – wenn der Bundestag nicht noch eine Änderung beschließt.

Von einer „historischen Entscheidung“ bei der Steuer spricht Josef Meyer. Er ist Kreisverbandsvorsitzender des bayrischen Dehoga-Verbands und Seniorchef des Hotels Meerfräulein in Wemding. Dehoga schreibt in der Begründung zu einer Online-Petition für die Beibehaltung des reduzierten Steuersatzes, die bereits über 60.000 Unterstützer hat: „Eine Steuererhöhung zum 1. Januar 2024 wäre eine Katastrophe für die gastronomischen Betriebe und würde zu einem Preisschock für die Gäste führen - mit fatalen Folgen für die Gesellschaft, den Staat und die Betriebe.“