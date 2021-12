Nördlingen

06:00 Uhr

Hoffnung auf 2022 - und das Stadtmauerfest in Nördlingen

Plus Der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner blickt auf 2021 zurück. Eine große Hoffnung hatte sich in diesem Jahr nicht erfüllt. Was er sich 2022 wünscht.

Von Martina Bachmann

Im Alltag eines Oberbürgermeisters gibt es, wie in jedem anderen Beruf auch, die unangenehmeren und die angenehmeren Aufgaben. Zu letzteren gehört sicher der Anstich des ersten Fass Bieres bei der Nördlinger Mess', am besten im vollen Festzelt, bejubelt von tausenden Feierlustigen. Obwohl David Wittner schon seit eineinhalb Jahren der Chef im Nördlinger Rathaus ist - dieser Moment blieb ihm auch 2021 verwehrt. Und dabei habe man doch Ende vergangenen 2020 auf ein neues Jahr ohne Pandemie gehofft, sagte Wittner bei seinem Jahresrückblick im Nördlinger Stadtrat: "Leider hat sich unsere Hoffnung nicht erfüllt. Im Gegenteil, die vierte Welle trifft uns gerade mit aller Härte." Eine Entspannung sei nicht absehbar.

