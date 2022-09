Hofladen-Diebstähle: Fahrerin des Fluchtfahrzeuges vor Gericht

Plus Mehrere Jugendliche sollen im Landkreis im vergangenen Jahr Zigarettenautomaten aufgebrochen und in Hofläden Geld gestohlen haben. Welche Rolle spielte dabei eine junge Frau?

31 Fälle umfasst die Serie von Hofladen-Diebstählen und Zigarettenautomaten-Aufbrüchen zwischen März und Juni 2021 im Landkreis Donau-Ries. Begangen wurden die Straftaten von mehreren Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ein Fall aus diesem Tatkomplex wurde am Montag vor dem Nördlinger Jugendstrafgericht verhandelt.