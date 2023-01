Die Hohenaltheimer dürfen gleich zweimal wählen

2023 stehen in Hohenaltheim eine Bürgermeisterwahl und im Freistaat die Landtagswahl an. Welche Kandidaten sich Hoffnungen machen können – und welche nicht.

2023 ist in Deutschland ein Wahljahr. Neben Berlin, Bremen und Hessen wird auch in Bayern ein neuer Landtag gewählt. In der kleinen Riesgemeinde Hohenaltheim haben die Bürgerinnen und Bürger das Privileg, heuer zweimal an die Wahlurne zu dürfen. Neben der Landtagswahl am 8. Oktober stimmen sie in gut drei Wochen über einen neuen Bürgermeister ab – nur knapp drei Jahre nach den Kommunalwahlen.

Damals war mit Martina Göttler erstmals eine Frau Rathauschefin in der rund 600 Einwohner zählenden Gemeinde im Südries geworden. Im Herbst des vergangenen Jahres trat sie dann aber aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurück. Am 22. Januar beginnt für den Ort ein Neuanfang. Mit Vizebürgermeister Armin Sporys steht ein Kandidat für den Rathaussessel zur Wahl, der im Ort fest verwurzelt ist und eine breite Anerkennung in der Bevölkerung genießt. Er ist der einzige Bewerber. Ein großer Vorteil für ihn: Er konnte sich bereits einarbeiten, weil er seit dem Rücktritt Göttlers die Amtsgeschäfte führt.

Aktuell drei Abgeordnete aus dem Landkreis Donau-Ries

Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst geht es unter anderem darum, mit wie vielen Abgeordneten der Landkreis Donau-Ries in der kommenden Wahlperiode im Maximilianeum vertreten sein wird. Bekanntlich sind es derzeit Wolfgang Fackler ( CSU), Eva Lettenbauer (Grüne) und Ulrich Singer (AfD). Singer bewirbt sich allerdings diesmal im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen um ein Mandat.

Für Lettenbauer entscheidet sich noch diesem Monat, ob sie ihre herausragende Stellung als Grünen-Landesvorsitzende auch bei der Listenaufstellung in Schwaben in die Waagschale werfen kann. Dem Vernehmen nach strebt sie auf der schwäbischen Liste Platz eins an, was ihren Einzug in den Landtag erneut sichern würde. Allerdings hat sie in ihrer Augsburger Parteikollegin Stephanie Schuhknecht eine starke Konkurrentin um den Spitzenplatz.

Eva Lettenbauer auf Platz eins oder auf Platz drei?

Nach derzeitigem Stand wird es wohl zu einer Kampfkandidatur kommen, heißt es. Schuhknecht hat einen Vorteil gegenüber Lettenbauer: Als Augsburgerin hat sie mehr Delegierte bei der Aufstellungsversammlung hinter sich. Dennoch: Sollte es Eva Lettenbauer nicht als schwäbische Spitzenkandidatin schaffen, werde sie wohl zumindest den dritten Listenplatz bekommen, verlautet aus Parteikreisen. Bei einem ähnlichen Abschneiden der Grünen wie bei der Landtagwahl 2018 dürfte dann diese Platzierung für den Wiedereinzug in den Landtag reichen.

Mit einer gewissen Erwartung geht der Direktkandidat der Kreis-CSU, Wolfgang Fackler, ins Rennen. Der Donauwörther sitzt seit 2013 im bayerischen Landtag und zählt mittlerweile zu den am längsten „dienenden“ schwäbischen Abgeordneten. Nachdem einige bekannte Schwaben wie Franz Josef Pschierer (er kandidiert für die FDP), Beate Merk, Alfred Sauter und Georg Winter nicht mehr dabei sein werden, wittert Fackler eine Chance für „höhere Weihen“. Wie zu hören ist, soll Fackler innerhalb der künftigen Landtagsfraktion Sprecher der schwäbischen CSU-Abgeordneten werden. Wenngleich dieser Posten auf den ersten Blick als nicht besonders bedeutsam erscheinen mag – er sichert ihm zumindest einen direkten Zugang zum Ministerpräsidenten, speziell wenn es um schwäbische Angelegenheit geht, thematisch wie auch personell. Dass Fackler, wie einst sein Vorgänger Georg Schmid, den Sprung ins bayerische Kabinett schaffen könnte, gilt derzeit zumindest als nicht sehr wahrscheinlich.

Lange Durststrecke für SPD im Landkreis

Für die SPD geht bekanntlich der Oettinger Stadt- und Kreisrat Georg Wiedemann als Direktkandidat ins Rennen. Er stellt sich nach eigener Aussage erneut in den Dienst seiner Partei, wohl wissend, dass es für ein Landtagsmandat nicht reichen wird. Für die Sozialdemokraten im Landkreis wird damit die inzwischen lang anhaltende Durststrecke fortgesetzt. Dabei hatte die Kreis-SPD in der Vergangenheit auf Landtagsebene einiges zu bieten. Mit Adolf Härtl, Alfons Braun und Johannes Strasser stellte sie über mehrere Wahlperioden hinweg eigene Landtagsabgeordnete.

Für die FDP tritt der Nördlinger Arzt und Kreisvorsitzende Dr. Mark Tanner wieder an. Seine Chancen sind ebenfalls äußerst gering, seine ärztliche Tätigkeit ab Herbst mit dem Bayerischen Landtag tauschen zu können.