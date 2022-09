Unfallflucht: Insgesamt 10 00 Euro Schaden

In Nördlingen und Hohenaltheim werden ein Pkw und ein Betonpfeiler beschädigt. In beiden Fällen handelt es sich um Unfallflucht.

Am Freitagvormittag, gegen 09.10 Uhr hat eine 59-jährige Pkw-Fahrerin einen Schaden an ihrem geparkten Pkw in Nördlingen festgestellt. Die Frau fand einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe, auf dem Teile der Daten des Unfallverursachers standen.

Laut Angaben der Polizei, konnte durch den Zettel ein 36-jähriger Lkw-Fahrer als Unfallverursacher ermittelt werden. Da dieser jedoch nicht die Polizei informierte und nur Teile seiner Personalien hinterlies, erfolgt nun eine Anzeigenerstattung wegen Unfallflucht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Weitere Unfallflucht in Hohenaltheim

In Hohenaltheim wurde im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr bis Freitag, 08 Uhr ein Betonpfeiler eines Gartenzaunes in der Schloßstraße beschädigt. Nach Angaben der Polizei konnte am Betonpfeiler der Abrieb eines Holzstammes festgestellt werden.

Vermutlich war in der kurvigen Straße die Ladung eines Holztransporters ausgeschert und hatte den Betonpfeiler gestreift. Der Fahrer hatte den Anstoß wohl nicht bemerkt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ)