Hoher Sachschaden bei einem Unfall in Nördlingen

In Nördlingen übersieht ein 71-jähriger Autofahrer die Vorfahrt. Daraufhin kommt es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

An der Kreuzung Bei den Kornschrannen und Deininger Straße in Nördlingen ist es zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein 71-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen. Beim Unfall, der sich gegen 8.45 Uhr ereignete, kam es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (AZ)

