Hoher Sachschaden bei Unfall in Nördlinger Kreisverkehr

Zwei Autos stoßen im Kreisverkehr an der Wemdinger Straße zusammen – der Schaden ist fünfstellig.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 9 Uhr in Nördlingen im Kreisverkehr Wemdinger Straße/Bürgermeister-Reiger-Straße ereignet. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von der Wemdinger Straße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei nach Polizeiangaben einen 23-Jährigen im Kreisverkehr, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. (AZ)