Hoher Sachschaden nach Unfall an Nördlinger Kreuzung

Eine Frau übersieht das Auto eines 33-Jährigen an einer Kreuzung. Anschließend müssen beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Nördlingen. Laut Polizeibericht ereignete er sich am Samstag gegen 15 Uhr. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf der Eselerstraße in Richtung Nördlingen. Dabei missachtete sie nach Angaben der Beamten die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung zur Sudetenstraße. Dadurch erfasste sie das Auto eines 33-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde niemand verletzt. (AZ)