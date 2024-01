Hoher Sachschaden nach Unfall in Nördlingen

Eine 41-Jährige übersieht in Nördlingen beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Fahrzeuge krachen an den Fronten zusammen.

Ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Nördlingen entstanden. Laut Polizeibericht wurde niemand verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreuzung Nürnberger Straße/Emil-Eigner-Straße. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr auf der Emil-Eigner-Straße und übersah beim Linksabbiegen auf die Nürnberger Straße den entgegenkommenden Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten mit den Fronten. (AZ)