Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Ein 18 Jähriger übersieht einen 40-jährigen Pkw-Fahrer und stößt mit diesem zusammen. Es entsteht ein enormer Sachschaden.

Dem Polizeibericht zufolge, ist ein 18 Jähriger Pkw-Fahrer am Freitag-Abend um circa 19 Uhr in Nördlingen auf der Oskar-Mayer-Straße stadtauswärts gefahren und wollte dort links in die Krankenhausstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 40-jährigen entgegenkommenden Pkw-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 27500 Euro. (AZ)