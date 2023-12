Hoher Schaden bei Autounfall in Nördlingen

Wegen einer Vorfahrtsverletzung stoßen in Nördlingen zwei Autos zusammen. Der Schaden ist im fünfstelligen Bereich.

Als ein junger Autofahrer die Kreisstraße von Utzmemmingen in Richtung Bundesstraße 466 befahren hat, kommt es zu einem Unfall. Laut Polizeibericht übersah der 23-Jährige am Dienstag den vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, der aus Ederheim kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)