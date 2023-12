Hoher Schaden: Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flieht

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Täter, der ein Auto in Nördlingen beschädigt hat. Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist geflohen. Laut Polizeibericht wurde der Wagen, der in der Berger Straße auf Höhe der Hausnummer 19 geparkt war, zwischen 8 und 8.45 Uhr beschädigt. Der blaue VW wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto gestreift, sodass die Fahrerseite lädiert wurde. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)