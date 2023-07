Hohes Kreditwachstum prägt die Bilanz der RVB Ries und erzielt Rekordwert

Die Raiffeisen-Volksbank Ries blickt auf Geschäftsjahr 2022 zurück. Das höchste Organ der RVB Ries tagte im Stadtsaal Klösterle.

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank Ries, Paul Ritter, blickte bei der Vertreterversammlung auf das Jahr 2022 zurück. "Wir werden Wachstum nur erreichen und den Wohlstand auf einem hohen Niveau erhalten, wenn wir uns nicht in Verordnungen verlieren. Nicht einen mächtigen, sondern einen modernen und bescheidenen Staat brauchen wir, der auch seine Grenzen kennt“, sagte Ritter und forderte, den Menschen wieder mehr zuzutrauen und etwas einzufordern.

Eigenkapital der RVB Ries steigt auf 152 Millionen Euro

Ritter stellte einige markante Positionen aus dem Jahresabschluss vor: Die Bilanzsumme der Bank bewegt sich auf Vorjahresniveau. Das Eigenkapital, und damit das Rückgrat der laut Pressemitteilung kerngesunden Bank, stieg auf 152 Millionen Euro. Bei den Bankeinlagen wurde ein leichtes Plus (+1,9 Prozent) auf 921 Millionen Euro verzeichnet. Das Kreditvolumen wuchs um 77 Millionen Euro (+9,8 Prozent) auf den Rekordwert von 858 Millionen Euro an – nach Tilgungen von 129 Millionen Euro. „Wir sind der Motor der Wirtschaft in der Region“, resümierte Ritter.

Peter Schiele, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, schlug der Versammlung vor, mit dem Jahresgewinn die Rücklagen weiter zu stärken und wieder eine Dividende von vier Prozent an die Mitglieder auszuzahlen. Diesem Vorschlag stimmte die Vertreterversammlung mit einer Gegenstimme zu.

Siegfried Doppelbauer aus Bühl, Simone Ohnhäuser-Kunzmann aus Wallerstein und Peter Schiele aus Fremdingen stellten sich turnusgemäß zur Wiederwahl. Foto: Christina Zuber



Turnusgemäß scheidet ein Teil des Aufsichtsrates aus dem Gremium aus: Siegfried Doppelbauer aus Bühl, Simone Ohnhäuser-Kunzmann aus Wallerstein und Peter Schiele aus Fremdingen stellten sich zur Wiederwahl und wurden alle einstimmig für eine weitere Periode in den Aufsichtsrat gewählt.

Fusion mit der Raiffeisenbank Bissingen geplatzt

Aufsichtsratsvorsitzender Professor Markus Glück berichtete den Vertreterinnen und Vertretern von der Generalversammlung der Raiffeisenbank Bissingen: Mehr als sechs von zehn Mitgliedern hatten sich dort für eine Fusion mit der Raiffeisen-Volksbank Ries ausgesprochen (63,5 %). Erforderlich ist jedoch eine 75-Prozent-Mehrheit. Glück sagte: „Es gilt nun, weiter intensiv für die Chancen der Fusion zu werben, um die erforderliche qualifizierte Mehrheit zu erreichen. Wir stehen weiter bereit, um für das genossenschaftliche Bankwesen im ganzen Kesseltal eine zukunftsfähige Lösung zu finden.“

Wie es denn mit der angestrebten Fusion mit der Raiffeisenbank Bissingen weitergehe, wollte ein Vertreter wissen. „Wir bleiben dran, unsere Tür steht offen“, sagte Ritter. Gespräche mit Vorstand und Aufsichtsrat seien geplant. Letztlich bestimmen die Mitglieder allein, ob der Zusammenschluss zustande komme. Wenn aus Bissingen ein „Ja“ komme, werde man eine außerordentliche Vertreterversammlung abhalten. Eine Vertreterin fragte nach, wie es in der Bank mit der Frauenförderung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehe. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Bernhard Ströbele nutzte die Gelegenheit, die sehr flexiblen Arbeitszeiten, Vergütungsgrundlagen und die Förderung von beruflicher Aus- und Weiterbildung unabhängig vom Geschlecht herauszustellen. (AZ)