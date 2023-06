Holzmarkt beschert der Stadt einen Überschuss von rund 200.000 Euro

Plus Der Finanzausschuss im Nördlinger Stadtrat beschäftigt sich mit dem Stiftungswald. Zudem wird über einen neuen Fußgängerüberweg in der Nürnberger Straße gesprochen.

Eine sehr positive wirtschaftliche Bilanz hat die Leiterin der Bopfinger Forst-Außenstelle des Ostalbkreises, Christina Baumhauer, für den Nördlinger Stiftungswald gezogen. Im vergangenen Jahr habe man einen Überschuss von knapp 200.000 Euro erzielen können, teilte die Forsträtin am Montag im Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates mit. Eingeplant sei ein Defizit von 31.700 Euro gewesen. Als Grund für die erfreuliche Entwicklung nannte sie die gute Situation auf dem Holzmarkt. Vor dem Hintergrund des Klimawandels habe der Holzabsatz in jüngster Zeit einen starken Anstieg erfahren. Damit zusammenhängend sei auch die Preissituation optimal gewesen.

Den Gesamterlös durch den Holzverkauf bezifferte Baumhauer auf rund 750.000 Euro. „Der Durchschnittserlös pro Festmeter lag bei 85 Euro.“ Dies entspreche einem Anstieg von 15 Euro gegenüber 2021. Auch für die nahe Zukunft erwarte sie eine nach oben gerichtete Preisentwicklung. Weiter verwies die Forsträtin auf einen Holzeinschlag von insgesamt 11.146 Festmetern, der damit um rund 2000 Festmeter über dem bis 2030 festgesetzten Hiebsatz (jährlich einschlagbare Holzmenge) von 9990 liege. Zufrieden äußerte sich Christina Baumhauer darüber hinaus mit dem Besatz des Waldes. Die „Mischung“ der Baumarten passe. Zudem würden jährlich viel mehr neue Bäume gepflanzt als gefällt. Bei Neupflanzungen achte man sehr auf klimaangepasste Sorten.