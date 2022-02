Nördlingen

Holzstatue aus den Frickinger Anlagen in der Eger versenkt

In Nördlingen wurde eine hölzerne Statue aus der Ausstellung in den Frickinger Anlagen abtransportiert und in die Eger geworfen.

Die Kunstausstellung in den Frickinger Anlagen in Nördlingen wurde am Samstagabend Ziel von Vandalismus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine hölzerne Statue aus der Kunstausstellung in den Frickinger Anlagen ist am Samstagabend von Unbekannten abtransportiert und in die Eger geworfen worden. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Nördlingen sucht nun nach den Täterinnen oder Tätern und bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

