Hubschraubereinsatz: 14-Jähriger in Nördlingen von Transporter erfasst

Beim Abbiegen fuhr der Fahrer eines Kleintransporters in Nördlingen am Montag einen 14-Jährigen um. Dieser wurde verletzt nach Augsburg geflogen.

Ein 14-Jähriger ist am Montagmittag in der Augsburger Straße in Nördlingen von einem Kleintransporter erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Jugendliche fuhr mit dem Fahrrad stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer eines Paketdienstes mit seinem Kleintransporter die Augsburger Straße.

Unfall in Nördlingen: Paketdienstfahrer übersieht Jugendlichen

Als er nach rechts auf das Grundstück einer Baufirma abbiegen wollte, übersah der Paketdienstfahrer laut Polizei den 14-jährigen Fahrradfahrer und fuhr ihn um. Der Jugendliche wurde mittelschwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)