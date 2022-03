Mann wird bei Unfall in Nördlingen schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in Nördlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B 25 wurde gesperrt.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Nördlingen auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Lkw stand in einer Parkbucht an der B25 von Möttingen her kommend auf Höhe des Autohauses Schweizer.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache sei noch nicht eindeutig geklärt, so die Beamten am Freitagnachmittag.

Weil an der Unfallstelle eine Stromleitung über die Straße führt, musste der Hubschrauber auf der Böschung landen. Die B25 ist zwischen den Abfahrten Augsburger Straße und Nürnbergerstraße am Freitag bis circa 17 Uhr gesperrt, Umleitungen sind eingerichtet. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)