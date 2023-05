Nördlinger Stadtmuseum zeigt Hüte und Festkleidung von Moritz Feigenbaum

In der aktuellen Ausstellung "Matzen täglich frisch! Jüdisches Leben in Nördlingen 1860–1942" erzählen Exponate ihre eigene Geschichte – wie diese Hutschachtel.

Sicherlich war es ein festlicher Anlass, der den Nördlinger Landwirt Johann Michael Weng (*1879) aus der Löpsinger Straße zu Beginn des 20. Jahrhunderts in das Geschäft von Moritz Feigenbaum (1859–1933) führte. Weng erwarb dort – im ersten Haus am Platze – einen Zylinderhut, den ihm der jüdische Textilhändler Feigenbaum in einer repräsentativen Hutschachtel überreichte. Hut und Schachtel besitzt heute sein Urenkel Markus Zuber, der ihn nun dem Stadtmuseum für die Ausstellung „Matzen täglich frisch! Jüdisches Leben in Nördlingen 1860–1942“ zur Verfügung stellte.

Moritz Feigenbaum stirbt im Alter von 74 Jahren

Moritz Feigenbaum begann seine Geschäfte in Nördlingen in den 1890er-Jahren mit einem Laden für Schuhe, Hüte und Herrenkonfektion, aber auch Festausstattung für Kinder in der Drehergasse 8. Das Haus ist längst abgerissen. Aber der aus Binswangen stammende Kaufmann lebte dort mit Ehefrau Ida und seinen fünf Kindern, die in den Jahren bis 1898 zur Welt kamen. Kurz nach Feigenbaums Hochzeit ließ sich auch der Textilhändler Moritz Pappenheimer aus Oberdorf bei Bopfingen in derselben Straße im Haus gegenüber nieder. Offensichtlich verstanden sich die Familien gut und Idas jüngere Schwester Mathilde wurde 1894 Pappenheimers Frau.

Die Geschäfte der beiden Kaufmannsfamilien liefen vermutlich zufriedenstellend. 1919 verbesserte Feigenbaum seine Geschäftslage, kaufte das Haus Schrannenstraße 14 und zog mit seinem Laden dorthin um. Auch Moritz Pappenheimer veränderte sich und bot seine Waren erst im Eckhaus Deininger Straße/Schrannenstraße, später in der Schrannenstraße 2, dem heutigen Steingass-Gebäude an. Die Söhne sollten in die Fußstapfen der Väter steigen und erlernten ebenso das Kaufmannshandwerk. Emil Feigenbaum (*1893) machte eine Lehre in Stuttgart und gründete eine Familie in Zuffenhausen. Hermann (*1898) ging nach Frankfurt, Berthold (*1896) nach Augsburg, bis sie der Erste Weltkrieg aus dem Alltag riss. Die Gesinnung der Familie war deutsch-national ausgerichtet. Drei der jungen Männer stellten sich für den Militärdienst zur Verfügung.

Mit 74 Jahren starb Moritz Feigenbaum nach einem arbeitsreichen Leben am 16. September 1933 und wurde von seiner Familie auf dem jüdischen Friedhof in Nördlingen bestattet. Die Verfolgung und Ermordung seiner Familie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat er nicht mehr erleben müssen.

1938 erwarb die Familie Lettenbauer das Geschäftshaus in der Schrannenstraße. Bis dahin lebte Ida als Witwe noch dort, dann aber floh die Familie: Moritz' Sohn Hermann flüchtete 1933 in das Saargebiet und 1940 nach Belgien. Seiner Verhaftung folgte die Deportation über das Sammellager Drancy in Frankreich am 2. September 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz, wo man ihn im März 1944 ermordete.

Ausstellungsstücke von Moritz Feigenbaum im Nördlinger Stadtmuseum

Emil zog 1938 mit seiner Familie und der Mutter Ida ebenfalls nach Belgien. Auch er wurde 1940 verhaftet und sollte mit seinem Sohn Kurt (*1921) in ein Internierungslager in Südfrankreich gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin starb Emil im Bombardement ihrer Eisenbahnwaggons. Ida tauchte mit der Familie ihres Sohnes in Belgien unter. Über ihr Schicksal gibt es keine weiteren Informationen.

Idas und Moritz' Enkel Kurt überlebte dagegen eine jahrelange Odyssee durch polnische und deutsche Lager, bis er am 11. April 1945 im Konzentrationslager Buchenwald befreit wurde. Tochter Nelly Feigenbaum (*1895) hatte in Augsburg Justin Mendle aus Fischach geheiratet. Mit der gemeinsamen Tochter Ilse wanderte das Ehepaar 1940 nach Amerika aus. Moritz' ältester Sohn Theodor floh 1941 zu seinen Verwandten nach Kalifornien. Sein Schiff, die „SS Nyassa“ legte am 15. April 1941 in Lissabon/Portugal ab und erreichte am 25. April New York.

Über den Verbleib des jüngsten Sohnes Berthold gibt es keine gesicherten Informationen. So ist es die Hutschachtel, die heute als einzige an die Familie Feigenbaum in Nördlingen erinnert.

Die Ausstellung ist im Stadtmuseum Nördlingen bis zum 5. November 2023 zu sehen, geöffnet dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr.