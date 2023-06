Zwischen Neresheim und Nördlingen kommt es zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Hund. Dabei stirbt der Hund.

Ein Hund stirbt bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad. Ein 50-jähriger Motorradfahrer war laut Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der B466 in Richtung Nördlingen unterwegs, als in einem dortigen Waldstück unvermittelt ein Jagdhund zwischen den Bäumen herausrannte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Hund zusammen, welcher tödlich verletzt wurde. Der 50-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. (AZ)