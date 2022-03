700 Menschen demonstrieren gegen Impfpflicht und für Frieden auf der Kaiserwiese

Nach Redebeiträgen, unter anderem zum Thema Frieden, folgte erneut ein Protestmarsch über den Inneren Ring durch die Altstadt und wieder zurück zur Kaiserwiese.

Bei strahlendem Wetter haben auf der Nördlinger Kaiserwiese am Sonntagnachmittag einige Hundert Menschen für eine freie Impfentscheidung und für Frieden demonstriert. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Interessengemeinschaft "Für eine bessere Zukunft", Veranstaltungsleiter war diesmal der Nördlinger Alexander Höreth. Der Versammlungsaufzug stand unter dem Titel "Freie Impfentscheidung, Grundrechte und Frieden für alle".

Demo in Nördlingen gegen Impfpflicht und für Frieden

Höreth begrüßte mit etwas Verspätung die Anwesenden. "Und zwar sind wir heute hier, weil wir für den Frieden auf der Welt demonstrieren wollen, speziell in der Ukraine, und an die Menschen denken wollen." Außerdem, so führte er weiter aus, wollen sie, "dass das mit den Grundrechten, die wir immer noch nicht haben, nicht in Vergessenheit gerät."

Nach fünf Redebeiträgen startete der Protestmarsch erneut durch die Nördlinger Innenstadt. Die Polizei sperrte dazu zwischen 15 und 17 Uhr den Inneren Ring sowie die Lerchenstraße, Bürgermeister-Reiger-Straße und Augsburger Straße. So kam es laut Polizei zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Am Demonstrationszug nahmen nach Schätzungen der Polizei etwa 700 Personen teil. Sowohl der Aufzug als auch die stationäre Versammlung seien friedlich und störungsfrei verlaufen. Gegen 17.10 Uhr wurde die Versammlung beendet. (AZ)