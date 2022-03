Nördlingen

vor 2 Min.

IG Metall ebnet den Weg für Betriebsratswahl bei Varta in Nördlingen

Die IG Metall hilft der Varta-Belegschaft in Nördlingen, einen Betriebsrat zu wählen.

Plus Mehr als 1000 Beschäftigte, aber noch kein Betriebsrat: Das soll sich bei der Varta in Nördlingen bald ändern. Was die IG Metall nun plant.

Von Verena Mörzl

Mehr als 1000 Beschäftigte zählt Varta am Standort Nördlingen. Einen Betriebsrat gibt es dort bislang noch nicht. Mithilfe der IG Metall soll sich das nun ändern. Die Gewerkschaft spricht exklusiv über die nächsten Schritte. Was Vorstandsvorsitzender Herbert Schein zu den Betriebsratswahlen sagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen