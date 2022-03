Illegale Müllablagerung in Richtung Goldbach

Nachdem fünf große Müllsäcke illegal auf einem Feldweg abgestellt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Freitagnachmittag ist eine Müllablagerung mit fünf großen Müllsäcken durch einen Passanten der Polizei mitgeteilt worden. Laut Polizeibericht sollen die Säcke auf dem Feldweg im Bereich der Kaiserwiese in Richtung Goldbach bei Baldingen entsorgt worden sein. Wer die illegale Müllablagerung beobachtet hat, soll sich mit der Polizei Nördlingen, Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)