Im Archiv des Vereins Rieser Kulturtage stöbern

In Schmähingen hat der Verein mehrere Räume angemietet. Dort gibt es archäologische Funde zu bestaunen. Tag der offenen Tür ist Anfang März.

Seit Anfang des Jahres hat der Verein Rieser Kulturtage eine neue Geschäftsstelle. In Schmähingen befindet sich das Büro des Vereins, aber auch eine Bibliothek mit den Schwerpunkten Rieser Heimatgeschichte, Archäologie und Familienkunde. Daneben ist in den Räumen eine kleine Ausstellung mit archäologischen Funden zu sehen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das 1814 erbaute ehemalige Pfarrhaus von Schmähingen. Es war bis zum Jahr 2020 vom zuständigen Pfarrer Wilhelm Imrich bewohnt worden. Danach wurde das Gebäude zu Wohnzwecken vermietet. Drei Räume im Erdgeschoss sind jedoch nun der Sitz des Vereins Rieser Kulturtage. Die Arbeit des 1975 gegründeten Vereins wurde laut einer Pressemitteilung bisher vor allem in den Büro- und Privaträumen der Vorsitzenden Walter Barsig und Wulf-Dietrich Kavasch erledigt. Im Jahr 1992 wurden erstmals Räume angemietet, um die zahlreichen Publikationen zu lagern und das wachsende Vereinsarchiv unterzubringen.

Große Auswahl an Rieser Heimatliteratur

Nach Räumen in Nördlingen folgte ein Büro in Möttingen und seit Januar 2011 wurden Räume im ehemaligen Vogelbauernhof in Balgheim genutzt. Im Raum des ehemaligen Pfarramtes in Schmähingen ist nun das Vereinsbüro mit dem Bücherbestand und der Bibliothek untergebracht. Interessierte können in der Bibliothek nach Terminvereinbarung in einer großen Auswahl an Rieser Heimatliteratur schmökern oder sich über die Archäologie im Ries und die Familienkunde in Nordschwaben informieren. Die archäologische Sammlung ist in zwei großen Vitrinen untergebracht. Es handelt sich um die schönen Fundstücke aus dem Bestand von Gerhard Beck, der von 1985 bis 2020 im Ries zahlreiche neue Fundplätze der Vor- und Frühgeschichte entdeckt hat.

Beim archäologischen Stammtisch des Historischen Vereins Nördlingen wurde im Januar bereits die Möglichkeit zur Besichtigung der Funde geboten. Bei einem weiteren Termin am Montag, 26. Februar, werden ab 18 Uhr in Schmähingen ein weiteres Mal die Räumlichkeiten geöffnet sein. Bei einem „Stammtisch Familienkunde“ kann in der Sammlung von Ortsfamilienbüchern, Ortschroniken und genealogischen Schriften gestöbert und sich ausgetauscht werden. Am Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. März ,kann sich ab 13.30 Uhr die Bevölkerung ein Bild davon machen, wo jetzt der Verein untergebracht ist und ab 12. April geht es dann mit der Eröffnung für die vier Wochen dauernden 25. Rieser Kulturtage los. Zwischen Fremdingen und Donauwörth, sowie Otting und Lauchheim wird bei über 100 Veranstaltungen das Ries im Mittelpunkt stehen. (AZ)