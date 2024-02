Nördlingen

Im Auftrag der Stadt: Kunstwerk von Alexander Wachtel enthüllt

Dieses Bild hat die Stadt Nördlingen bei Künstler Alexander Wachtel (rechts) in Auftrag gegeben.

Plus Das Bild ist ab sofort in der Nördlinger Stadtbibliothek zu sehen. Es verbindet die Stadt mit der Fantasie des Künstlers.

Von Peter Urban

Oberbürgermeister David Wittner zeigte sich regelrecht begeistert von „dem außergewöhnlichen Kunstwerk“. Das prangt jetzt in einer imposanten Größe von 1,40 auf zwei Metern auf einer extra dafür geschaffenen Wand in der Nördlinger Stadtbibliothek. Der OB ist der Meinung, „dass dieses Werk nicht nur eine kulturelle Bereicherung darstellt und das Leben in unserer Stadt eingefangen hat, sondern auch ein beeindruckendes Zeugnis der kreativen Dynamik ist, die unsere Stadt prägt“.

Die Beauftragung dieses Kunstwerkes durch die Stadt sieht Wittner nicht nur als einen Akt der Förderung zeitgenössischer Kunst, sondern auch als Paradebeispiel dafür, wie Kunst als Bindeglied fungiert. Sie bringe Menschen zusammen, fördere lokale Künstlerinnen und Künstler und schaffe Identitätsmomente. Tatsächlich waren bei der Präsentation zahlreiche Kunstinteressierte in die Stadtbibliothek gekommen. Während der OB seine Laudatio hielt, war das Gemälde noch mit einer extra angefertigten rotweißen Stadtfahne verhüllt.

