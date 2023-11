Nördlingen

"Was dauert da so lange?": Nördlinger warten auf Eröffnung der Apotheke im EGM

Plus Schon seit 2022 ist der Weg frei für die neue EGM-Apotheke. Doch die Eröffnung hat sich verzögert. Eine neue Bio-Bäckerei startet im Dezember im Einkaufszentrum.

Im Sommer 2022 hat der Nördlinger Stadtrat den Weg für eine Apotheke im EGM-Center freigemacht. In etwas mehr als sieben Wochen beginnt das Jahr 2024 - doch Medikamente bekommen die Menschen unweit der Kaiserwiese noch immer nicht. Das wundert manchen, unter anderem den PWG-Fraktionsvorsitzenden Alexander Deffner. Bei der vergangenen Stadtratssitzung wollte Deffner wissen, was denn los sei: "Was dauert da so lange?"

Zumindest in der Sitzung konnte Oberbürgermeister David Wittner diese Frage aus dem Stegreif nicht beantworten. Man werde das nachprüfen, antwortete er Deffner. Wittner schien auch verwundert, er erinnerte sich, dass es vor dem betreffenden Stadtratsbeschluss 2022 doch so schien, als ob "da großer Druck sei". Überhaupt war die Entscheidung damals durchaus umstritten – und es war nicht die erste Neuansiedlung am EGM, die für Diskussionen sorgte.

